Російська ракетна атака забрала життя 5 людей, 26 отримали поранення

Внаслідок нічного масованого обстрілу України військами РФ п’ятеро мирних людей загинули та 26 поранені.

Пошкоджено понад 100 будівель, серед яких об’єкти енергоінфраструктури, повідомляє Нацполіція.

У Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів.

Троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка, загинули, та ще 15 постраждали у Запорізькій області. Серед поранених – поліцейський.

Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна – у Харківській області.

Внаслідок атак армії загарбників Харків тимчасово залишився без світла, частково відсутнє електропостачання у Хмельницькому.

На Івано-Франківщині у результаті російських обстрілів без світла тимчасово залишилась міська лікарня та сотні помешкань людей.

Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські та сповіщатимуть місцеве населення через гучномовці про повітряну тривогу.

На місцях ворожих обстрілів продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Триває ліквідація наслідків.