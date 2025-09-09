Російська авіабомба вбила понад 20 цивільних під час видачі пенсій на Донеччині, — Зеленський

Сьогодні, 9 вересня, військові РФ завдали удару по селищу Ярова Донецької області. Відомо про щонайменше 20 загиблих внаслідок влучання авіабомби.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Окупанти вдарили по групі цивільних, коли видавалися пенсії. За попередньою інформацією, загинули понад 20 людей. Дані уточнюються.

За словами Зеленського, такі удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу.

“Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть”, — зазначив президент.

За даними очільника ОВА очільник ОВА Вадима Філашкіна, станом на зараз відомо про 21 загиблу людину, десятки зазнали поранень внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині.