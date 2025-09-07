Російська атака по Києву: загинули троє людей, серед них немовля, палала будівля уряду

Вночі російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого загинули троє людей, серед них немовля та молода жінка, ще 18 отримали поранення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, після дронової атаки та ракетних ударів у центрі міста спалахнула пожежа в будівлі уряду. Свідки Reuters бачили густий дим над Печерським районом. Серед постраждалих у лікарні – вагітна жінка.

Кличко уточнив, що ще одна жертва – літня жінка, яка померла в укритті у Дарницькому районі. Там внаслідок влучання дронів загорівся чотириповерховий житловий будинок, частину його зруйновано.

Сильних руйнувань зазнали також будинки у Святошинському районі: пошкоджено кілька поверхів дев’ятиповерхівки, уламки дронів спричинили пожежі у 16-поверховому та двох дев’ятиповерхових будинках.

Керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Росія «свідомо і цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах».

Водночас удари зафіксовані й в інших регіонах: у Кременчуці пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електрики; у Кривому Розі пошкоджено транспортну та міську інфраструктуру; в Одесі горіли житлові будинки після влучань.

На тлі загрози для західних областей України Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки для контролю повітряної безпеки, повідомило оперативне командування польських збройних сил.