Рівні англійської мови: які бувають і як визначити свій рівень

Знання англійської мови – це важлива складова успіху сучасної людини. Вона стала необхідним інструментом для спілкування, побудови кар’єри та освіти. Окрім того, володіння іноземною мовою дає можливість насолоджуватися літературою, кінематографом та контентом, що створені в інших країнах. Тому вивчення та підтримання рівня мови є важливим аспектом для розвитку.

Сьогодні існує велика кількість курсів англійської мови. Деякі пропонують вивчення за декілька тижнів, інші ж викладають мову за серіалами. Гончаренко центр пропонує безкоштовні курси для різних рівнів з чудовими викладачами. Заняття відбуваються в офлайн або онлайн форматах. Педагоги Гончаренко центр з радістю допоможуть зробити процес навчання легким і приємним. До курсів можуть доєднатися всі охочі. Не гайте часу та пориньте в захопливий світ англійської.

З чого почати

Першим кроком на шляху вивчення є тест на визначення рівня англійської. На сайті Гончаренко центру ви зможете в режимі онлайн пройти тестування та перевірити рівень англійської. Або ж можна завітати в центр та, поспілкувавшись з командою, вибрати оптимальну програму та темп навчання.

Які ж бувають рівні

Існує дві системи оцінки рівня володіння англійською мовою. Найбільш розповсюдженою є Common European Framework of Reference (CEFR або CEF). Складається з наступних рівнів:

A – Basic User (елементарне володіння).

B – Independent User (самостійне володіння).

C – Proficient User (просунуте володіння).

Кожна з цих груп має два ступені: Beginner, Elementary (A1) – початковий рівень, Pre-Intermediate (A2) – нижчий за середній, Intermediate (B1) – середній, Upper-Intermediate (B2) – вище середнього, Advanced (C1) – просунутий, Proficiency (C2) – досконалий.

Також рівень володіння мовою можна визначити за міжнародною системою оцінки. Вона має 5 рівнів:

Elementary level (початковий рівень). Lower intermediate level (початковий середній рівень). Upper intermediate level (вищий середній рівень). Lower advanced level (початковий просунутий рівень). Upper advanced level (вищий просунутий рівень).

Правильно визначений рівень володіння мовою допоможе вибрати найбільш підхожу програму та зробить уроки англійської мови максимально продуктивними.

Навчання з Гончаренко центр

Завдяки команді центру безкоштовна англійська – це вже не мрія, а реальність. На сайті проєкту можна вибрати один із курсів відповідно до поточного рівня володіння. Це може бути вивчення англійської мови з нуля безкоштовно. У цьому допоможуть педагоги на курсі для початківців.

Якщо ж ви прагнете підтягнути свої знання, то для вас є програма для середнього рівня. На курс просунутого рівня запрошуються ті, хто вже добре володіє англійською, але хоче її максимально вдосконалити.

Записатися на курс або ж отримати консультацію можна за номером: +38 067 204 28 99, або ж написавши на email: [email protected]. Не зволікайте, почніть навчання вже сьогодні.