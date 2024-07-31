Рівні англійської мови: які бувають і як визначити свій рівень

Знання англійської мови – це важлива складова успіху сучасної людини. Вона стала необхідним інструментом для спілкування, побудови кар’єри та освіти. Окрім того, володіння іноземною мовою дає можливість насолоджуватися літературою, кінематографом та контентом, що створені в інших країнах. Тому вивчення та підтримання рівня мови є важливим аспектом для розвитку.
Сьогодні існує велика кількість курсів англійської мови. Деякі пропонують вивчення за декілька тижнів, інші ж викладають мову за серіалами. Гончаренко центр пропонує безкоштовні курси для різних рівнів з чудовими викладачами. Заняття відбуваються в офлайн або онлайн форматах. Педагоги Гончаренко центр з радістю допоможуть зробити процес навчання легким і приємним. До курсів можуть доєднатися всі охочі. Не гайте часу та пориньте в захопливий світ англійської.
З чого почати
Першим кроком на шляху вивчення є тест на визначення рівня англійської. На сайті Гончаренко центру ви зможете в режимі онлайн пройти тестування та перевірити рівень англійської. Або ж можна завітати в центр та, поспілкувавшись з командою, вибрати оптимальну програму та темп навчання.
Які ж бувають рівні
Існує дві системи оцінки рівня володіння англійською мовою. Найбільш розповсюдженою є Common European Framework of Reference (CEFR або CEF). Складається з наступних рівнів:
- A – Basic User (елементарне володіння).
- B – Independent User (самостійне володіння).
- C – Proficient User (просунуте володіння).
Кожна з цих груп має два ступені: Beginner, Elementary (A1) – початковий рівень, Pre-Intermediate (A2) – нижчий за середній, Intermediate (B1) – середній, Upper-Intermediate (B2) – вище середнього, Advanced (C1) – просунутий, Proficiency (C2) – досконалий.
Також рівень володіння мовою можна визначити за міжнародною системою оцінки. Вона має 5 рівнів:
- Elementary level (початковий рівень).
- Lower intermediate level (початковий середній рівень).
- Upper intermediate level (вищий середній рівень).
- Lower advanced level (початковий просунутий рівень).
- Upper advanced level (вищий просунутий рівень).
Правильно визначений рівень володіння мовою допоможе вибрати найбільш підхожу програму та зробить уроки англійської мови максимально продуктивними.
Навчання з Гончаренко центр
Завдяки команді центру безкоштовна англійська – це вже не мрія, а реальність. На сайті проєкту можна вибрати один із курсів відповідно до поточного рівня володіння. Це може бути вивчення англійської мови з нуля безкоштовно. У цьому допоможуть педагоги на курсі для початківців.
Якщо ж ви прагнете підтягнути свої знання, то для вас є програма для середнього рівня. На курс просунутого рівня запрошуються ті, хто вже добре володіє англійською, але хоче її максимально вдосконалити.
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