Суспільство

Rheinmetall відповів на погрози РФ розбомбити завод

21 Липня 2023 12:59
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росія, зброя

У Rheinmetall відповіли на погрози Росії стосовно того, що майбутній завод концерну в Україні “буде законною ціллю”. Там пообіцяли захистити об’єкт системами протиповітряної оборони власного виробництва.

Про це повідомив генеральний директор німецького збройового підприємства Армін Паппергер в інтерв’ю газеті BILD.

“Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб”, — зазначив він.

Паппергер наголосив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється. Ба більше, планує захистити його від атак за допомогою систем ППО власного виробництва.

Таким чином глава концерну відповів на погрози представниці МЗС РФ Захарової, яка сказала, що завод Rheinmetall із виробництва бронетехніки в Україні, якщо він буде побудований, “буде законною ціллю” для російських окупантів.


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