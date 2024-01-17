РФ вербує людей для відправлення в Африку, – ГУР

Російське військове керівництво формує загони “військових інструкторів” для подальшого відправлення до африканських країн, повідомила українська розвідка. За даними ГУР, найманців приваблює не тільки заробітна плата, але й можливість уникнути війни проти України.

Розвідники зазначають, що рекрутинг Росія проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму.

Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ ― спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України, пояснює ГУР.

Таким чином Москва намагається розширити свій вплив в Африці, додають у розвідці.