Суспільство

РФ вербує людей для відправлення в Африку, – ГУР

17 Січня 2024 16:33
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росія, гур

Російське військове керівництво формує загони “військових інструкторів” для подальшого відправлення до африканських країн, повідомила українська розвідка. За даними ГУР, найманців приваблює не тільки заробітна плата, але й можливість уникнути війни проти України.

Розвідники зазначають, що рекрутинг Росія проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму.

Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ ― спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України, пояснює ГУР.

Таким чином Москва намагається розширити свій вплив в Африці, додають у розвідці.


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