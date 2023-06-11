РФ навчилась обходити санкції і виробляти ракети, – Ігнат

Російська Федерація продовжує отримувати комплектуючі, які необхідні для продовження виробництва ракет. Ворог знайшов можливість обходити санкції.

Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрія Ігната в інтерв’ю “Українській правді“.

“Ракет високоточних, далекобійних – Х-101, “Іскандер-М”, “Іскандер-К”, “Калібр”, “Кинджал”, які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння”, – розповів Ігнат.

Після цього, як відзначив речник Повітряних сил, навесні ворог зробив невелику паузу під час якої наростив виробництво ракет. Згідно з новими даними розвідки, наразі Росія має вже більше і “Кинджалів”, і “Калібрів”.

“Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить. Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями”, – додав Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, Росію вдасться поставити на місце тоді, коли санкції почнуть працювати комплексно, а їх ефективність – контролюватиметься.

Як швидко Росія може виготовляти ракети

За словами спікера, навіть якщо ворог має достатню кількість комплектуючих, процес виробництва не є швидким. Наприклад, крилата ракета є фактично безпілотним літаком, який необхідно доволі довго збирати.

“Поки зберуть, поки випробують, поки протестують, поки доставлять на носії це все… Відповідно, це займає певний час”, – зауважив речник Повітряних сил.

Скільки ракет у Росії?

Станом на 3 червня в російських запасах залишились: