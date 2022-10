Резніков запросив ООН і МАГАТЕ в Україну й вимагає дотримання п. 4 Будапештського меморандуму

Через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої “брудної бомби” Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Every day, #UAarmy liberates our land from rus dirt.

The thought of a "dirty bomb" is repulsive to us.

We invite @UN @iaeaorg monitoring missions to visit🇺🇦.The world should provide a response to rus nuclear blackmail.We demand adherence to paragraph 4 of the Budapest Memorandum pic.twitter.com/aE3G4pd1XF