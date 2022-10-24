Політика

Резніков запросив ООН і МАГАТЕ в Україну й вимагає дотримання п. 4 Будапештського меморандуму

24 Жовтня 2022 07:44
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ядерна зброя

Через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої “брудної бомби” Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

“Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про “брудну бомбу” нам огидна.

Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну.

Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання п.4 Будапештського меморандуму”, – написав він у Twitter.

Пункт 4 Будапештського меморандуму говорить, що підписанти підтверджують зобов’язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Великобританія та США. Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Зазаначимо, що після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати “брудну бомбу” і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн, Великобританія, США та Франція випустила спільну заяву.

“Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо явно хибні інсинуації Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території”, – цитує агентство Франс прес заяви, надані Держдепартаментом.

“Світ бачить наскрізь будь-які спроби використовувати ці твердження як привід для ескалації. Ми, більше того, відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії”, – наголошується у заяві.


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