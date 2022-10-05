Політика

Резніков показав у динаміці осінній наступ української армії

5 Жовтня 2022 21:52
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війна, Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков показав осінню офензиву української армії у Харківській та Херсонській областях. За цей час військові деокупували велику кількість населених пунктів.

“Осіння офензива української армії день за днем”, – йдеться у повідомленні.

Резніков заявив, що український контрнаступ це найкраща відповідь на будь-які “референдуми”, “укази”, “договори” та пафосні промови.

“Поки “російський парламент” п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед”, – додав міністр.


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