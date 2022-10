Резніков показав у динаміці осінній наступ української армії

Міністр оборони Олексій Резніков показав осінню офензиву української армії у Харківській та Херсонській областях. За цей час військові деокупували велику кількість населених пунктів.

“Осіння офензива української армії день за днем”, – йдеться у повідомленні.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns