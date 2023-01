Резніков анонсував “більше хороших новин” після розмови з Остіном

Відбулася телефонна розмова міністрів оборони України та США Олексія Резнікова та Ллойда Остіна.

Як повідомив глава українського оборонного відомства, мова йшла про про посилення Української армії, включаючи постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння.

“Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Ми маємо повну довіру та сильну підтримку США”, – написав Резніков у Twitter.

Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III

Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of 🇺🇸

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn