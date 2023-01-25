Політика

Резніков анонсував “більше хороших новин” після розмови з Остіном

25 Січня 2023 16:55
61

Відбулася телефонна розмова міністрів оборони України та США Олексія Резнікова та Ллойда Остіна.

Як повідомив глава українського оборонного відомства, мова йшла про про посилення Української армії, включаючи постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння.

“Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Ми маємо повну довіру та сильну підтримку США”, – написав Резніков у Twitter.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 19:39
42

Байден: США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams
25 Січня 2023 20:34
16

Компания Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar TB2
25 Січня 2023 19:12
97

У ЗСУ розповіли, що відбувається у Вугледарі
25 Січня 2023 18:59
48

ЮНЕСКО включило центр Одеси до списку об’єктів Світової спадщини, незважаючи на заперечення Росії
25 Січня 2023 18:35
14

Число користувачів “Дії” збільшилося до 18,6 млн
Останні новини
усі новини

Думки

Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
усі думки