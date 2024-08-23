Реєстрація компанії в ОАЕ надає підприємцям необмежені перспективи для ведення бізнесу на Близькому Сході та в Північній Африці. Сприятливе податкове законодавство, розвинена інфраструктура та стратегічне географічне розташування роблять цей регіон привабливим для міжнародних компаній. Процес реєстрації може здаватися складним, проте за дотримання певних вимог та з належною підготовкою, він може бути ефективним та швидким. Дана стаття присвячена аналізу процедури реєстрації юридичної особи в ОАЕ, класифікації організаційно-правових форм та переваг ведення підприємницької діяльності в цьому регіоні.

Корпоративні структури в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ)

Сполучені Арабські Емірати пропонують широкий спектр юридичних форм для ведення бізнесу, що дозволяє підібрати оптимальну структуру під конкретні бізнес-завдання та цілі компанії. Правильний вибір корпоративної структури є ключовим фактором для ефективного управління бізнесом, оптимізації податків та дотримання місцевого законодавства. Далі ми детальніше розглянемо найбільш поширені форми підприємництва в ОАЕ, доступні іноземним інвесторам.

Товариство з обмеженою відповідальністю в ОАЕ. Товариство з обмеженою відповідальністю (LLC) є однією з найпопулярніших форм корпоративних структур в ОАЕ. Ця структура дозволяє обмежити відповідальність акціонерів до їхнього внеску в статутний капітал компанії. LLC може мати до 50 акціонерів, які можуть бути як фізичними, так і юридичними особами.

Корпорація в ОАЕ. Корпорація в ОАЕ, або публічне акціонерне товариство (PJSC), є великим бізнесом, який має можливість залучати капітал шляхом публічних пропозицій акцій. Корпорації мають більше вимог до капіталу і корпоративного управління в порівнянні з LLC. Вони можуть мати безліч акціонерів і часто використовуються для великих і міжнародних бізнес-операцій.

Free Zone Establishment (FZE) в ОАЕ. Free Zone Establishment (FZE) — це юридична особа, зареєстрована у вільній економічній зоні ОАЕ, що має одного засновника. FZE надає повний контроль над бізнесом іноземному інвестору і є обмеженим за масштабом діяльності на території ОАЕ поза межами вільної економічної зони. Проте компанії цього типу можуть вільно вести бізнес за межами ОАЕ, що робить цю структуру ідеальною для компаній, які орієнтовані на міжнародний ринок.

Free Zone Company (FZCo) в ОАЕ. Компанія Free Zone Company (FZCo) є ще одним різновидом бізнес-структури у вільних економічних зонах. На відміну від FZE, вона допускає наявність двох і більше засновників. FZCo гарантує 100% іноземну власність і можливість здійснення бізнесу як усередині економічної зони, так і за межами ОАЕ. Однак, діяльність на території ОАЕ поза зоною реєстрації для цих компаній заборонена. Ця форма організації ідеально підходить для підприємств, які потребують колективного управління і прагнуть розширити свою партнерську мережу.

Філія в ОАЕ. Філія іноземної компанії в ОАЕ є юридичною особою, що діє від імені материнської компанії, і її діяльність обмежується рамками діяльності материнської компанії. Філія повинна бути зареєстрована відповідно до місцевого законодавства і може займатися бізнесом на території ОАЕ, як і місцеві компанії. Всі фінансові та юридичні зобов’язання філії несуться материнською компанією.

Керівництво з реєстрації компанії в ОАЕ

Реєстрація компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) нерезидентом є важливим етапом для тих, хто прагне створити бізнес у одному з найбільш динамічних і стратегічно розташованих ринків світу. Щоб забезпечити успішну реєстрацію компанії, необхідно дотримуватися певного порядку дій. У цьому керівництві ми розглянемо кожен з цих кроків детально.

Крок 1. Обрання основного напрямку бізнесу. Перший крок у процесі реєстрації компанії в ОАЕ — це визначення основного напрямку бізнесу. Це важливий етап, оскільки вибраний напрямок вплине на тип ліцензії, яку потрібно отримати, а також на регуляторні вимоги. Зокрема вільні зони в ОАЕ мають обмеження по видам діяльності, які в них можуть вчинятись. У зв’язку із цим, при окремих видах діяльності необхідно обирати конкретні вільні зони, або, у випадку відсутності підходящої, реєструватись виключно на материковій території.

Крок 2. Визначення місця реєстрації юридичної особи. Наступним кроком є вибір місця для реєстрації, оскільки це матиме значний вплив на юридичні та податкові аспекти вашого підприємства. В Об’єднаних Арабських Еміратах існують два основні типи реєстрації: на материковій частині та у вільних економічних зонах. Кожен з цих варіантів має свої унікальні переваги та особливості.

Реєстрація компанії на материковій частині ОАЕ передбачає створення підприємства, яке може здійснювати бізнес по всій території ОАЕ і за її межами. Основні особливості материкової реєстрації:

для бізнесів, зареєстрованих на материковій частині, іноді потрібна наявність місцевого партнера, який володіє мінімум 51% акцій;

фірми на материку отримують промислову ліцензію, комерційну ліцензію, ліцензію на ремесла, ліцензію на туризм, ліцензію на сільськогосподарську діяльність та ліцензію на професійну діяльність залежно від їхнього профілю;

підприємства, розташовані на материковій частині ОАЕ, мають ширший доступ до ринку, зокрема, можливість участі в державних тендерах, що заборонено для компаній із вільних зон.

Вільні економічні зони (Free Zones) — це спеціально відведені території, які пропонують пільгові умови для іноземних інвесторів. Реєстрація бізнесу у вільній зоні має ряд переваг:

у вільних зонах іноземці можуть повністю володіти бізнесом у вільних зонах без місцевих партнерів;

компанії, зареєстровані у вільних зонах ОАЕ, зазвичай отримують податкові пільги, такі як відсутність податку на прибуток або податку на додану вартість (VAT). Однак ці пільги надаються тільки за певних умов;

процедура реєстрації компанії у вільних зонах ОАЕ часто є швидшою та менш складною.

Популярні вільні економічні зони в ОАЕ:

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) – одна з найбільших і найуспішніших вільних зон у Дубаї, спеціалізується на торгівлі товарами, фінансових послугах і комерційних операціях. Jebel Ali Free Zone (JAFZA) розташована в Дубаї, є основним центром для промислових і торгових компаній, що займаються імпортом та експортом. Sharjah Airport International Free Zone (SAIF-Zone) розташована в Шарджі, надає можливості для різних видів бізнесу, включаючи промисловість і торгові операції.

Крок 3. Визначення виду підприємства. Наступним кроком є визначення виду підприємства.

Крок 4. Офіційне закріплення найменування компанії в реєстрі ОАЕ. Після вибору виду підприємства необхідно зареєструвати найменування компанії в реєстрі ОАЕ. Назва компанії повинна відповідати певним вимогам: бути унікальною, не порушувати права інтелектуальної власності і не містити заборонені слова.

Крок 5. Складання та подання повного комплекту документації. Для реєстрації компанії необхідно підготувати та подати комплект документів, який зазвичай включає: статут компанії, копії паспортів засновників, бізнес-план, підтвердження адреси та інші документи, в залежності від вибраного типу компанії та місця реєстрації.

Крок 6. Плата зборів та платежів. Завершальним кроком є сплата всіх необхідних зборів та платежів. Це включає реєстраційний збір, плату за ліцензію та інші адміністративні витрати. Розмір зборів залежить від типу підприємства та обраної вільної зони або материкової території.

Після створення компанії в ОАЕ важливо не тільки отримати ліцензію та відкрити корпоративний банківський рахунок, але й дотримуватися податкових зобов’язань. Корпоративний податок в ОАЕ має прогресивну структуру: ставка 0% застосовується до оподатковуваного доходу до 375 000 дирхамів ОАЕ. Для доходу, що перевищує цю межу, або некваліфікованого доходу кваліфікованих осіб у вільних зонах, ставка податку становить 9%. Важливо своєчасно сплачувати податки відповідно до цих ставок, щоб забезпечити відповідність законодавству.

Відкриття корпоративного банківського рахунку в ОАЕ

Відкриття банківського рахунку в ОАЕ є важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності та ефективного управління грошовими потоками вашого бізнесу. Цей процес потребує уважного підходу та ретельної підготовки, оскільки обраний банк та умови обслуговування можуть значно вплинути на діяльність компанії. Основні етапи цього процесу включають:

Вибір банку. ОАЭ пропонує широкий вибір банківських установ, включаючи як локальні, так і міжнародні банки. Вибір банку має базуватися на ваших конкретних бізнес-потребах. Враховуйте репутацію банку, наявність необхідних банківських послуг, зручність онлайн-банкінгу, а також можливість відкриття мультивалютного рахунку. Окрему увагу слід приділити вартості обслуговування рахунку, комісійним зборам та можливості отримання кредитів чи інших фінансових послуг, які можуть бути корисними для розвитку бізнесу.

Підготовка документів. Для відкриття корпоративного банківського рахунку в ОАЕ необхідно підготувати стандартний пакет документів, який може варіюватися в залежності від обраного банку та корпоративної структури компанії. Зазвичай це включає:

Офіційний сертифікат реєстрації компанії (Company Registration Certificate). Рішення про відкриття рахунку. Копії паспортів директорів.

Подання заявки. Після збору всіх необхідних документів можна перейти до подання заявки на відкриття рахунку. Це важливий етап, який може включати особисті зустрічі з представниками банку, особливо якщо мова йде про відкриття рахунку для компанії з іноземним капіталом. Під час зустрічі банк проводить верифікацію документів та може задати додаткові питання щодо діяльності компанії. Важливо бути готовим надати чіткі відповіді та додаткову інформацію на запит банку.

Активація рахунку. Після успішного затвердження заявки банк надасть реквізити рахунку та доступ до онлайн-банкінгу. Цей етап включає ознайомлення з умовами використання рахунку, тарифами на банківські послуги та налаштування системи управління рахунком. Крім того, варто налаштувати інтернет-банкінг та інші сервіси, такі як SMS-сповіщення та електронні виписки, для більш ефективного управління фінансами.

Таким чином, відкриття банківського рахунку в ОАЕ є процесом, що вимагає ретельного планування та підготовки. Успішне завершення цього процесу надасть вашій компанії можливість безперешкодно здійснювати фінансові операції, працювати на міжнародних ринках та підтримувати високий рівень фінансової стабільності.

Висновок

Реєстрація компанії в ОАЕ відкриває двері в одну з найдинамічніших економік світу, пропонуючи підприємцям широкий спектр можливостей та вигідні умови для ведення бізнесу. Відкриття корпоративного рахунку, отримання необхідних ліцензій та дотримання податкового законодавства – це ключові етапи, які допоможуть вам успішно стартувати та розвивати свій бізнес в ОАЕ.