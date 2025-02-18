Reuters: США і Росія завершили перші переговори без України, Москва висунула нові вимоги

Представники США та РФ 18 лютого зустрілися в Ер-Ріяді і це стало першими переговорами щодо припинення війни в Україні. Зустріч тривала понад чотири години, Москва висунула нову важливу вимогу.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на росЗМІ.

Агентство “Інтерфакс” цитує радника російського лідера із зовнішньої політики Юрія Ушакова, який заявив, що переговори пройшли добре, і обговорювалися умови для зустрічі між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Ушаков сказав, що зустріч навряд чи відбудеться наступного тижня. Але переговори в столиці Саудівської Аравії підкреслили швидкі темпи зусиль США, спрямованих на припинення конфлікту, менш ніж через місяць після вступу Трампа на посаду і через шість днів після його телефонної розмови з Путіним.

Ще під час зустрічі Росія сигналізувала про посилення своїх вимог.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила в Москві, що просто не приймати Україну в НАТО – недостатньо. На її думку, Альянс має зробити більше й офіційно скасувати свою обіцянку, дану ще в 2008 році на саміті в Бухаресті, про майбутній вступ України без визначених термінів.

“В іншому випадку ця проблема продовжуватиме отруювати атмосферу на європейському континенті”, – сказала вона. Негайної реакції з боку країн-членів НАТО або Сполучених Штатів не було.

Президент України Володимир Зеленський послідовно вимагає членства в НАТО як єдиного способу гарантувати суверенітет і незалежність Києва від країни-агресора.

“Він і європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може укласти поспішну угоду з Москвою, яка ігнорує інтереси безпеки України, винагороджує Росію за її вторгнення і залишає Путіну свободу погрожувати Україні чи іншим країнам у майбутньому”, – пише Reuters.

Аналітики кажуть, що команда Трампа, виключивши членство України в НАТО і заявивши, що бажання Києва повернути всі втрачені території є ілюзією, заздалегідь пішла на значні поступки. Американські чиновники кажуть, що вони просто визнають реальність.

Україна заявляє, що жодна мирна угода не може бути укладена від її імені.

“Ми, як суверенна країна, просто не зможемо прийняти жодних угод без нас”, – заявив Зеленський минулого тижня.