Reuters: Нові ліві в Німеччині завдають удару по проукраїнському консенсусу

Нова ліва популістська партія Німеччини має намір вимагати від основних партій високу ціну за допомогу в управлінні трьома східними землями: вимагати, щоб їхні регіональні чиновники приєдналися до закликів припинити озброювати Україну, пише Reuters.

Такі поступки ризикують підірвати проукраїнський консенсус у Німеччині, яка є другим найбільшим військовим прихильником Києва в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії в сусідню країну. Вони також посилюють напруженість у тристоронній федеральній коаліції канцлера Олафа Шольца в Берліні, яка і так висить на волосині.

Створений у січні «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW) – єдина партія, яка виступає проти озброєння України, окрім вкрай правої AfD, яка є ізгоєм, оскільки інші партії відмовляються з нею співпрацювати.

Вересневі успіхи BSW на виборах у землях Бранденбург, Тюрінгія і Саксонія роблять його практично незамінним партнером для основних партій, які прагнуть створити там коаліції.

Сара Вагенкнехт, популярна, але така, що викликає розбіжності, лідерка, на честь якої названа дружня до Росії і скептично налаштована до НАТО партія, хоче, щоб її регіональні осередки змушували всіх потенційних партнерів підписуватися під її антивоєнними позиціями як ціну за створення коаліції.

Це призвело до того, що цього тижня бранденбурзьке відділення соціал-демократів Шольца (СДПН) схвалило спільну заяву з BSW, в якій йшлося про таке: «Війна не буде закінчена подальшими поставками зброї».

Текст, у якому також критикується можливе розміщення американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, викликав обурення в Берліні і невдоволення деяких членів СДПН.

Агнешка Брюггер, старша депутатка від «Зелених» – молодшого партнера в уряді Шольца – звинуватила СДПН у тому, що та покірно підкоряється «цинічному і популістському курсу» BSW.

«Той, хто говорить про мир, але при цьому припиняє підтримку України, не хоче справжнього миру», – сказала вона агентству Reuters. «Така політика поставить під загрозу безпеку нашої країни і наших союзників».

Мер Мюнхена від СДПН Дітер Райтер заявив, що формулювання партії Бранденбурга «неприйнятні».

Хоча уряди земель Німеччини не мають прямого впливу на зовнішню політику, позиція BSW проявилася в той момент, коли, згідно з деякими опитуваннями, громадська думка вже охолола до підтримки України в критичний момент – коли Росія домоглася успіхів на полі бою, а політика США щодо України залежить від виборів у США 5 листопада.

Маневри BSW також зміцнюють традиційно русофільський лівий фланг СДПН, вважає Штефан Маршалл, політолог з Університету Дюссельдорфа.

Минулого місяця СДПН призначила генеральним секретарем лівака Маттіаса Мірша, який, схоже, реабілітує Герхарда Шрьодера, колишнього канцлера, який працював у російській державній компанії «Газпром» і називає президента Володимира Путіна своїм другом.

Поєднуючи патерналістську економічну політику з антиміграційною позицією, BSW у вересні отримала двозначні результати в усіх трьох землях і, згідно з опитуваннями, може набрати 7-9% на федеральних виборах наступного року.

Це перетворило 55-річну Вагенкнехт, яка починала як ленінський теоретик у старій східнонімецькій комуністичній партії, з культової фігури, що має незначне політичне значення, на ведучу ток-шоу.

Але є ознаки того, що її вимоги до місцевих партійних баронів уже впираються в межі її повноважень, що зі свого боку піддає випробуванню згуртованість молодої партії.

У Тюрінгії регіональна лідерка BSW Катя Вольф, популярний колишній мер Айзенаха, під час коаліційних переговорів із СДПН і консерваторами задовольнялася тим, що звела розмови про мир і війну до розпливчастої преамбули, яка ні до чого не зобов’язує.

Для Вольф, яка заявила, що вступила в нову партію через тривогу з приводу успіхів ультраправих у її землі, пріоритетом було створення стабільного уряду.

Вольф заслужила суворий окрик зі штаб-квартири партії, яка зажадала включити в угоду більш «впізнаваний підпис BSW».

Критики кажуть, що Вагенкнехт швидше відмовиться від регіональної влади, ніж розбавить своє послання перед більшим призом – загальнонаціональними виборами.

За словами політолога Олівера Лембке з Університету Бохума, у Вагенкнехт поганий послужний список для підтримки політичних рухів, і BSW ще може розпастися.

Ініціатива «Повстання», яку вона запустила у 2018 році, зійшла нанівець протягом року. Вагенкнехт тоді заявила, що покинула рух через вигорання.