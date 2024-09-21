Reuters: Іран передав Москві балістичні ракети без пускових установок

Іран не включив мобільних пускових установок у комплект балістичних ракет ближнього радіусу дії для Росії, повідомили Reuters три джерела, обізнані з цим питанням.

Джерела – європейський дипломат, співробітник європейської розвідки та американський чиновник – заявили, що незрозуміло, чому Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що викликає питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію.

Американський чиновник, який, як і інші джерела, говорив на умовах анонімності, сказав, що на момент оголошення США про постачання Іраном зброї Тегеран не поставив пускові установки.

Два експерти повідомили Reuters, що причин, через які пускові установки не були відправлені, може бути кілька. Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет у пускові установки, як це зробив Іран. Інша причина полягає в тому, що, відмовляючись від передачі пускових установок, Іран створює простір для нових переговорів із західними державами про зниження напруженості.

Тегеран заперечує, що постачає Москві ракети або тисячі безпілотників, які Росія використовує проти військових цілей і для руйнування цивільної інфраструктури, зокрема електромереж України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 10 вересня, що Іран поставив Росії ракети Fath-360 і «імовірно, буде використовувати їх в Україні протягом декількох тижнів».

Fath-360 стане додатковим викликом для України, яка постійно адаптує свою протиповітряну оборону до нововведень російських військ. Іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars стверджує, що під час наближення до цілі ракета рухається зі швидкістю, що вчетверо перевищує швидкість звуку.