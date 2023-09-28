Політика

Республіканці вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету США, за них проголосують окремо, – ЗМІ

28 Вересня 2023 19:05
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Республіканці в Палаті представників Сполучених Штатів вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати. За цю допомогу проголосують окремо.

Про це повідомляє The Hill.

Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

300 мільйонів доларів фінансування для України будуть розглядати окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

Це сталось попри те, що нижня палата Конгресу вже відхиляла більшістю голосів поправку республіканця Енді Біггса, яка передбачала цей крок.

Хоча без фінансування для України, яке викликає спротив ультраправого крила республіканців, законопроєкт про асигнування на національну оборону може пройти Палату представників США, його ще повинен схвалити Сенат і підписати президент Джо Байден.

300 мільйонів доларів, про які йдеться, не пов’язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та пов’язані з нею витрати, яке Білий дім запросив у серпні – і яке так само викликало спротив ультраправих республіканців.


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