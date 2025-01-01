Решетилова розповіла, чим займатиметься на посаді військового омбудсмена

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що її першим завданням є сприяння ухваленню закону про військового омбудсмена. Законопроєкт уже фіналізований, і його мають представити президенту найближчими днями.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Решетилова зазначила, що офіс військового омбудсмена зосередиться виключно на захисті прав військовослужбовців. Питання військовозобов’язаних належать до компетенції уповноваженого з прав людини, а питання ветеранів — до Міністерства ветеранів.

Уповноважена розповіла, що вже отримала багато скарг від військових, які стосуються як індивідуальних питань (нестатутних відносин, непорозумінь у частинах), так і системних проблем.

“Військовий омбудсмен повинен виробляти політики і системі рішення для того, щоб повернути відчуття власної гідності військовослужбовцю, щоб поставити людину в центрі Сил оборони. На моє переконання, це те, що нас принципово відрізнятиме від російської армії і дозволить нам перемогти – почуття власної гідності в українського воїна”, – сказала Решетилова.