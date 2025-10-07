Культовий бренд BMW давно асоціюється з якістю, драйвом і технологіями. Але нові моделі коштують дорого, і для багатьох водіїв оптимальним вибором стає покупка вживаного авто. Серед вживаних BMW є справжні перлини — машини, які зберігають свій стиль, технічну досконалість і дарують задоволення від кермування не гірше за новачків. Серед них — найпопулярніші БМВ, які витримали випробування часом і дорогами.

Джерело: «BMW blog»

У цьому матеріалі ми зібрали десять найкращих моделей BMW із пробігом, які варто розглянути при купівлі. Це — машини, перевірені роками, досвідом мільйонів водіїв і незалежними рейтингами.

BMW 3 Series (E90, F30)

Трійка — класика бренду. Моделі E90 (2005–2011) і F30 (2012–2018) відзначаються ідеальним балансом між динамікою, комфортом і надійністю. Навіть базові комплектації мають достатньо функцій, а модифікації з дизельними двигунами — одні з найекономічніших у класі.

BMW 5 Series (E60, F10)

П’ятірка — вибір тих, хто хоче трохи більше, ніж просто комфортне авто. E60 (2003–2010) — доволі технологічний для свого часу, з агресивним дизайном і великою кількістю опцій. F10 (2010–2017) — вишуканий, зрілий і дуже надійний седан. У багатьох оглядах найнадійніші БМВ 5 серії — саме з покоління F10. Це авто, що гідно пройшло роки експлуатації навіть у жорстких умовах.

BMW X5 (E70)

Другий X5 — вдалий кросовер, який може сміливо змагатися з сучасними SUV. Його часто обирають як сімейне авто завдяки простору, комфорту і повному приводу. Моделі після 2010 року мають вдосконалену пневмопідвіску, а також ефективні дизельні варіанти. Салон досі виглядає сучасно, а у версії xDrive30d — чудовий баланс витрати пального і тяги.

BMW 1 Series (E87, F20)

Маленький хетчбек, який дозволяє відчути ДНК BMW. E87 (до 2011 року) і особливо F20 (після 2011) пропонують задній привід навіть у найпростіших комплектаціях, що рідкість у класі. Динаміка чудова навіть із базовими моторами. Ідеальний варіант для міста: маневровий, економічний і досить просторий для двох дорослих з дітьми.

BMW X3 (F25)

Середній за розміром кросовер, який здобув популярність завдяки своїй універсальності. X3 F25 (2010–2017) має комфортну підвіску, сучасні мотори і досить просторе багажне відділення. Часто використовується як авто для подорожей. Після 2014 року — оновлена оптика, нова мультимедійна система й покращений клімат-контроль.

BMW 7 Series (F01)

Хоча “сімка” — не найпопулярніше авто з пробігом через високу ціну обслуговування, покоління F01 (2008–2015) вважається досить надійним. Перш за все — дизельні версії з 3.0-літровими моторами. Комфорт тут на рівні бізнес-класу, а шумоізоляція — зразкова.

BMW Z4 (E89)

Кабріолет для душі — Z4 другого покоління. Вироблявся з 2009 по 2016 рік. Компактний, драйвовий, з чудовим балансом кузова і розкішним оздобленням. Навіть базовий мотор 2.0 турбо дає задоволення від їзди. На вторинному ринку Z4 — рідкість, але знайти живий екземпляр реально.

BMW 6 Series (F13)

Купе, що поєднує спортивний характер із розкішшю. F13 (2011–2018) — одна з найкрасивіших моделей бренду, з багатими комплектаціями, які рідко зустрічаються в інших класах. Особливо цінується дизельна версія 640d.

BMW 4 Series (F32)

Купе на базі трійки, але з більш виразним стилем і кращою комплектацією. F32 (від 2013 року) пропонує все найкраще з серії 3, але в спортивнішому виконанні. Універсальне авто — і для міста, і для подорожей. Одна з найсвіжіших модельки BMW, яка ще довго не втратить актуальності.

BMW 2 Series (F22)

Компактне купе, що стало відкриттям 2010-х. F22 (2014–2021) — це ідеальна альтернатива великим седанам для тих, хто любить активне водіння. Завдяки компактності, авто легко паркується, а задній привід дарує відчуття спортивного боліда.

Що врахувати при виборі вживаного BMW

Придбання вживаної “баварки” — не просто про красу чи динаміку. Це ще й про ретельну перевірку технічного стану, обслуговування та історії авто. Адже неправильний вибір може дорого обійтися.

Перед купівлею рекомендується:

перевірити сервісну історію;

обов’язково провести діагностику ходової та електроніки;

не гнатися за максимальною комплектацією, якщо бюджет обмежений;

враховувати вартість оригінальних запчастин;

перевіряти стан коробки передач і турбіни (якщо є).

Крім того, варто звернути увагу на офіційні сервіси й наявність оригінального ПЗ для діагностики, особливо якщо купуєте авто після 2014 року.

Нові чи з пробігом?

Звичайно, БМВ нові пропонують максимальну гарантію, свіжі технології і нульовий ризик у плані історії. Але й вартість таких авто — у рази вища. На ринку України середній седан BMW 2020+ року може коштувати як дві вживані “трійки” або одна “п’ятірка” у топовій комплектації.

Висновки: яку BMW обрати

BMW — це завжди емоції, але при купівлі з пробігом важлива й раціональність. Ми зібрали для тебе топ-10 перевірених моделей, які відзначилися надійністю, стилем і популярністю. Вони різні — від компактних хетчів до елегантних седанів і кросоверів. BMW п’ятірка — ідеальний вибір, якщо потрібен баланс статусу та зручності. Для міста — краще підійде серія 1 або 2. А якщо шукаєш щось унікальне — зверни увагу на Z4 або 6 Series.