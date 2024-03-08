Політика

Речник МЗС України йде з посади

8 Березня 2024 17:17
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мзс
Олег Ніколенко / Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко поінформував, що йде з посади.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook, передає Суспільне.

“Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом”, — йдеться у дописі Ніколенка.

Він також подякував всій команді пресслужби відомства та колегам у департаменті.

“Разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу. Дякую колегам в міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу. Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як в контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби”, — написав Ніколенко.

Крім цього, Ніколенко подякував журналістам, з якими комунікував протягом перебування на посаді речника українського зовнішньополітичного відомства.

“Моя глибока вдячність всім колегам-журналістам, з якими я мав честь працювати ці роки. Україна тримається перед зовнішнім ворогом в тому числі й завдяки вашому професіоналізму, невпинній праці та самовідданості”, — написав він і додав, що “закінчення одного розділу означає початок нового”.

“Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави. Слава Україні!”, — наголосив Ніколенко.


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