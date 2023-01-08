Ракетний удар по Краматорську: у ЗСУ спростували заяву РФ про “помсту” та 600 загиблих

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву російського Міноборони про те, що ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня нібито був помстою за удар Сил оборони по Макіївці в новорічну ніч.

Італійське видання Ansa, посилаючись на заяву речника Міноборони РФ генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова повідомляє, що збройні сили РФ “знищили понад 600 українських військовослужбовців в результаті масованого ракетного обстрілу пунктів тимчасового базування” в Краматорську.

“Російська розвідка достовірно виявила та підтвердила через різні незалежні канали деякі тимчасові бази українських військових у Краматорську”, – сказав речник, маючи на увазі моменти, що передували нападу.

Він додав, що це була “відповідь на незаконний напад київського режиму на тимчасову російську військову базу в населеному пункті Макіївка”.

Українці назвали «нісенітницею» твердження росіян про те , що під Краматорськом у відповідь загинула велика кількість українських військових.

“Це нісенітниця”, – сказав CNN Сергій Череватий, речник збройних сил Києва у східному секторі.

Американська телекомпанія, яка вирушила на місце події, додала, що немає ознак великої кількості жертв. Жодних повідомлень про незвичайну активність у Краматорську чи його околицях, навіть біля моргу, не надходило.

“Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція МО РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає”, – додав Череватий.