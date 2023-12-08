Суспільство

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено будинки та авто, є постраждалі

8 Грудня 2023 09:26
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харків, ракетний удар

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки атаки Росії, що сталася в ніч на 8 грудня, а в Куп’янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.

Про це повідомляє МВС, ДСНС України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У Харкові станом на 8 ранку ліквідували наслідки масованого ракетного удару, що стався близько 3-ї ночі.

Внаслідок обстрілів 1 людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. 

Також виникла пожежа у одному з гаражів. Загорання ліквідували. 

Водночас, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок 6 ударів по Харкову ракетами С-300 отримала поранення жінка 36 років, якій надали допомогу на місці, та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. 

Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе – виключно цивільні об’єкти. 

Крім того, близько опівночі армія РФ завдала бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині.

Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 кв.м. Пожежу ліквідовано.

За даними Синєгубова, ворожий обстріл у с. Курилівка Куп’янського району стався о 00:46 (попередньо КАБ). Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.

Крім того, близько 16 години 7 грудня стався обстріл у с. Подоли Куп’янського району. Поранення отримали 3 цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років.


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