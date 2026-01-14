        Події

        У Києві лунають вибухи, горить 16-поверхівка на Оболоні (оновлено)

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 08:20
        Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС Києва
        Вранці 14 січня Київ опинився під атакою російських безпілотників. Внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку спалахнула пожежа.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        “На Оболоні влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 8 поверху. Сталося загоряння в одній з квартир. Екстрені служби прямують на місце”, – йдеться в повідомленні.

        Оновлено о 8:22. Начальник Київської МВА спростував інформацію про влучання безпілотника в будинок. “Пожежа в Оболонському районі не повʼязана з атакою БпЛА. Причини встановлюються”, – написав Тимур Ткаченко.

        О 7:41 у Повітряних силах попередили про рух російських БпЛА з півночі курсом на Київ, після 8:00 у столиці було чути роботу ППО.


