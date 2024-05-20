Суспільство

Ракетний удар по базі відпочинку у Харкові 19 травня: кількість загиблих зросла до 7

20 Травня 2024 13:29
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загиблі, обстріл, Харківщина
Наслідки удару / ДСНС

19 травня, у Харкові прогриміли декілька вибухів. Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду у Харківській області, унаслідок чого загинули 7 цивільних, постраждали ще 28.

Про виявлення ще одного тіла загиблого в понеділок, 20 травня, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

“До семи зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині. Сьогодні під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка. Також внаслідок влучання 28 людей постраждало”, – зазначено в повідомленні.


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