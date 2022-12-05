Кримінал

Ракетний обстріл Куп’янська – загинула жінка

5 Грудня 2022 09:36
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куп'янськ

Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків”, – написав він у Telegram.

Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.


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