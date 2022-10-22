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Ракетна атака РФ залишила без світла майже 1,5 мільйона українців, – ОП

22 Жовтня 2022 15:22
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ракетний удар, електропостачання

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Станом на 14 годину, за даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, у Рівненській – 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500.

“Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію!”, – написав Тимошенко.


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