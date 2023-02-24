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Рада відмовилася голосувати за законопроект про розмитнення авто у “Дії”

24 Лютого 2023 17:16
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Верховна Рада провалила голосування за законопроект №7466 про розмитнення авто у “Дії”, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За – лише 212 при необхідних 226.

“Також не набрало голосів відправлення на повторне перше (217 голосів) та відправлення автору ініціативи (225)”, – додав він.

Крім того, у залі було ще близько дев’яти голосувань щодо альтернативних законопроектів, але й вони не набрали достатньої кількості голосів.

Також не набрав голосів й інший законопроект про зміни до Митного кодексу №7468 щодо розмитнення авто у “Дії” за основу – 206 голосів.


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