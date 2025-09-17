Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

“За” проголосували 295 парламентарів.

Угода, зокрема, передбачає суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 мільярда до фінансового року 2030/31 та після – за потреби.

Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.

Нагадаємо, Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду у січні цього року. Підписали її президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.