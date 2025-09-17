        Політика

        Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 13:07
        Кір Стармер та Володимир Зеленський / Фото: ОП
        Кір Стармер та Володимир Зеленський / Фото: ОП

        Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

        “За” проголосували 295 парламентарів.

        Угода, зокрема, передбачає суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 мільярда до фінансового року 2030/31 та після – за потреби. 

        Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.

        Нагадаємо, Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду у січні цього року. Підписали її президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.


