        Кримінал

        П’яна львів’янка на позашляховику відрикошетила від шлагбаума в дерево: її пасажир отримав травми

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 19:58
        У Брюховичах поліцейські затримали водійку, яка в стані алкогольного сп’яніння здійснила ДТП / Фото Нацполіція
        У Брюховичах поліцейські затримали 34-річну львів’янку, яка в стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП. Внаслідок аварії постраждав пасажир автомобіля.

        Аварія сталася у селищі Брюховичі Львівського району. За попередніми даними, водійка позашляховика Jeep Compas не впоралася з керуванням, врізалася у шлагбаум залізничного переїзду, після чого автомобіль злетів у дерево.

        Унаслідок удару травми отримав 31-річний пасажир, житель Львівського району. Його госпіталізували.

        Правоохоронці встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Її затримали у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.


