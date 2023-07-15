Політика

ПВК “Вагнер” прибула до Білорусі

15 Липня 2023 10:48
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вагнер

Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність факторів вказує, що це колона ПВК «Вагнер», яка вночі в’їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева, пише “Білоруські Гаюн”.

“Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в д. Цель”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, в колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, “буханки” та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ.


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