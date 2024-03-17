Політика

Путіну “малюють” 87% підтримки

17 Березня 2024 20:37
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вибори в рф
Результати виборів президента РФ після опрацювання 26,12% протоколів / Фото ТАСС

У Росії закрилися виборчі дільниці на виборах президента. Путін за результатами екзитполів набирає 87% голосів.

Такі цифри наводить державна соціологічна служба ВЦИОМ. На другому місці – комуніст Микола Харитонов, який набирає менше ніж 4,6%.

Приблизно таку саму цифру Путіну – 87,8% – дає Центрвиборчком за підсумками підрахунку 26% бюлетенів. Остаточні результати очікуються завтра під ранок.

У Москві за результатами дистанційного електронного голосування (ДЕГ) – Путін набрав 89,1% голосів.

Російська ЦВК заявляє про явку на виборах 74,22%. На голосуванні 2018 року вона була нижчою і становила 67,47%.


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