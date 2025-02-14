Політика

Путін збирає “команду важковаговиків” для переговорів зі США щодо України, – Bloomberg
14 Лютого 2025 17:10
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Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін / Фото з сайту Кремля
Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін / Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін формує “команду важковаговиків із багаторічним досвідом ведення переговорів”, які спілкуватимуться з представниками США про завершення війни РФ проти України, повідомило агентство Bloomberg.

Джерела агентства заявили, що до переговорної групи увійшли помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін і гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Як зазначає Bloomberg, і Ушаков, і Наришкін брали участь у перших переговорах про припинення вогню з Україною, які відбулися незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Дмитрієв, зі свого боку, брав участь у лютому 2025-го в переговорах зі США про звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля.

До російської групи також можуть увійти інші учасники російсько-українських переговорів 2022 року. За словами джерела агентства, близького до Кремля, вони допомагатимуть у переговорах із представниками України. До їх числа може увійти помічник президента РФ Володимир Мединський.


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