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Путін призначив нового командувача військами в Україні

8 Жовтня 2022 16:41
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росія

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні.

Про це повідомляє УП з посиланням на кремлівські ЗМІ.

Ще у червні 2022 року генерал армії Суровікін був призначений командувачем південного угрупування військ в Україні.

Сергій Суровікін очолював угруповання військ “Південь”, а до того воював у Чечні та Сирії. Вперше за весь час повномасштабної війни російська армія отримала єдиного командувача сил так званої “спеціальної військової операції” в Україні.

Командир батальйону ЗС РФ “Схід” Олександр Ходаковський припустив, що призначення Суровікіна спростить керівництво армією та взаємодію між підрозділами. У той же час такі перестановки можуть виявитися фатальними для самого командувача, на нього зможуть покласти всю провину за провали та поразки в Україні.


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