Путін поки не звільнятиме Шойгу, щоб це не мало вигляд, ніби він виконує вимогу Пригожина – ISW

За словами аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін наразі не буде міняти главу Міноборони, щоб це не мало вигляд, ніби він виконує вимогу Євгена Пригожина, який вимагав звільнення Сергія Шойгу.

Про це повідомляє ISW .

“Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина”.

Ймовірно, на користь цього свідчить повідомлення Міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні. Це була його перша публічна поява після маршу Пригожина в Ростов-на-Дону і до Москви.

Раніше Міноборони РФ зазначало, що Західна група військ діє на лінії Куп’янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях.

Повідомлялося, що Шойгу зустрічався з командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і ставив перед ним завдання не допустити просування українських військ на фронті.

Водночас аналітики ISW акцентують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто було захоплене “вагнерівцями”, і не зв’язувався іншим чином із силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного заколоту.

Попри те, що російські міл-блогери продовжували спекулювати на темі зміни російського військового командування, зокрема, називаючи прізвище губернатора Тульської області Олексія Дюміна на посаду Шойгу, аналітики не вірять, що Путін швидко проведе такі ротації.

“Наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну”, − підсумовують аналітики.