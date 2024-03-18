Політика

Путін “переміг” на виборах з результатом у 87,28% голосів

18 Березня 2024 16:11
читать на русском →
путін, вибори
Володимир Путін / Getty Images

Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів.

Про це йдеться на сайті ЦВК РФ.

За попередніми даними комісії, Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав 87,28% голосів виборців.

Інші кандидати отримали такі результати:

Микола Харитонов (КПРФ) — 4,31%,

Владислав Даванков (“Нові люди”) — 3,85%

Леонід Слуцький (ЛДПР) – 3,2%.

Центрвиборчком планує оголосити остаточні результати виборів президента РФ 21 березня.

За даними ЦВК РФ явка на виборах становила 77,44%.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Березня 2024 15:38

Рада міністрів закордонних справ ЄС виділить €5 мільярдів на військові потреби України
18 Березня 2024 16:26

В МЗС Грузії засудили проведення російських виборів на окупованих територіях
18 Березня 2024 14:19

Зеленський провів засідання Ставки: про що говорили
18 Березня 2024 13:22

В Тисі виявили тіло 33-річного харків’янина
18 Березня 2024 12:48

Американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки