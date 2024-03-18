Путін “переміг” на виборах з результатом у 87,28% голосів

Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів.

Про це йдеться на сайті ЦВК РФ.

За попередніми даними комісії, Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав 87,28% голосів виборців.

Інші кандидати отримали такі результати:

Микола Харитонов (КПРФ) — 4,31%,

Владислав Даванков (“Нові люди”) — 3,85%

Леонід Слуцький (ЛДПР) – 3,2%.

Центрвиборчком планує оголосити остаточні результати виборів президента РФ 21 березня.

За даними ЦВК РФ явка на виборах становила 77,44%.