Путін “переміг” на виборах з результатом у 87,28% голосів

Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів.
Про це йдеться на сайті ЦВК РФ.
За попередніми даними комісії, Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав 87,28% голосів виборців.
Інші кандидати отримали такі результати:
Микола Харитонов (КПРФ) — 4,31%,
Владислав Даванков (“Нові люди”) — 3,85%
Леонід Слуцький (ЛДПР) – 3,2%.
Центрвиборчком планує оголосити остаточні результати виборів президента РФ 21 березня.
За даними ЦВК РФ явка на виборах становила 77,44%.