Економіка

Путін готовий збільшити витрати на оборону на 43%

24 Вересня 2022 13:40
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Володимир Путін розраховує витратити на збройні сили в найближчі два роки набагато більше, ніж планувалося, Росія адаптує бюджет до потреб більш тривалої та дедалі більш дорогої війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

Витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні припущення наступного року більш ніж на 43%, а витрати на національну безпеку та правоохоронні органи зростуть більш ніж на 40%, випливає з фінансового плану на найближчі 3 роки, який став доступним Bloomberg.

Бюджетні прогнози змінюються, оскільки пріоритети зміщуються на користь збройних сил: витрати на «національну оборону» становлять майже 5 трлн рублів ($84 млрд), або 3,3% ВВП, і поступаються лише державним соціальним програмам.

У середині вересня Кабмін України схвалив проект бюджету на 2023 рік: загальні витрати на безпеку та оборону зростуть у 4 рази – до 1,136 трлн гривень ($30,7 млрд). Тоді ж зазначалося, що Росія, згідно з ухваленим бюджетом на 2022–2024 роки, наступного року витратить на ці цілі $60 млрд, тобто всього вдвічі більше.


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