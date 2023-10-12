Суспільство

“Пункти незламності” зможуть прийняти понад 300 тисяч харків’ян

12 Жовтня 2023 15:45
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пункт незламності

У приміщеннях шкіл та адміністрацій районів міста Харкова розгорнуто 74 стаціонарні «пункти незламності».

Як повідомили в Департаменті з питань забезпечення життєдіяльності міста, одночасно вони можуть розмістити 13,4 тис. осіб. Таким чином, орієнтовна пропускна можливість комунальних «пунктів незламності»  складає:

  • за умови перебування однієї особи протягом 1 год – 322,2 тис. осіб;
  • за умови перебування однієї особи протягом 2 год – 161,1 тис. осіб;
  • за умови перебування однієї особи протягом 3 год – 107, 4 тис. осіб. 

Усі «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають достатній запас питної та технічної води. У випадку аварійного відключення електропостачання або теплової енергії більш ніж на три години харків’яни зможуть там підзарядити ґаджети, випити гарячого чаю та отримати безперешкодний доступ до інтернету. 

Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тис. мешканців.


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