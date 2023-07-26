Пшонка виграв суд про накладені на нього санкції

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який після повалення режиму Януковича, втік до Росії, виграв суд Європейського Союзу щодо внесення його до санкційного списку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Генеральний суд ЄС.

За інформацією, суд Євросоюзу у середу, 26 червня, скасував рішення щодо Віктора Пшонки та його сина Артема. У своєму рішенні суд спирався на сумніви в тому, що обвинувачення ґрунтувалися на достатньо “твердій фактичній основі”.

“Незрозуміло, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується прав на захист у місцевих кримінальних провадженнях”, — йдеться у рішенні ЄС.

Наголошується, що оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками й рідко призводять до стійкої перемоги, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.