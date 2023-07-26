Політика

Пшонка виграв суд про накладені на нього санкції

26 Липня 2023 16:32
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санкції, генпрокурор, єс

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який після повалення режиму Януковича, втік до Росії, виграв суд Європейського Союзу щодо внесення його до санкційного списку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Генеральний суд ЄС.

За інформацією, суд Євросоюзу у середу, 26 червня, скасував рішення щодо Віктора Пшонки та його сина Артема. У своєму рішенні суд спирався на сумніви в тому, що обвинувачення ґрунтувалися на достатньо “твердій фактичній основі”.

“Незрозуміло, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується прав на захист у місцевих кримінальних провадженнях”, — йдеться у рішенні ЄС.

Наголошується, що оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками й рідко призводять до стійкої перемоги, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.


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