Політика

Прихильники Бориса Джонсона хочуть усунути Сунака з посади прем’єра Британії, – FT

29 Квітня 2024 07:39
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британія
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак / Фото: Getty Images

Група депутатів-консерваторів можуть спробувати усунути чинного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака після місцевих виборів 2 травня.

Як повідомляє The Financial Times, Сунаком незадоволені прихильники колишніх двох прем’єрів: Бориса Джонсона та Ліз Трасс. На правах анонімності ці депутати повідомили The Financial Times, що мають намір діяти після оголошення результатів виборів в Англії та Уельсі. У них уже готовий “план дестабілізації”, вони спробують ініціювати процедуру вотуму недовіри Ріші Сунаку.

Для вотуму недовіри прем’єру потрібні 52 звернення консерваторів до профільного парламентського комітету. Одне з анонімних джерел FT у партії, яке заперечує свою участь у “змові”, стверджує, що депутати планують згуртуватися навколо певної альтернативи Сунаку на посаді прем’єр-міністра.

Співрозмовник видання не уточнив, кого незадоволені депутати вбачають своїм кандидатом.

Однак більшість вважають, що Ріші Сунак зможе перенести навіть найневтішніші результати майбутніх виборів.


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