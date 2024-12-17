Акції “Газпрому” впали до мінімуму з січня 2009 року

Акції російської компанії “Газпром” під час торгів на Московській біржі впали до мінімуму за останні 16 років. Так, у моменті котирування “Газпрому” знизилися на 2,41% – до 106,1 рубля за акцію. Це мінімум з 26 січня 2009 року.

Акції компанії падають уже кілька днів поспіль. Аналітики назвали серед причин невиправдані очікування інвесторів, які сподівалися на дивіденди, загальне зниження ринку, а також геополітичні ризики і можливе погіршення фінансових результатів “Газпрому”.

Загалом ринок акцій РФ до вечора 17 грудня продовжує зниження на тлі новин про західні санкції і в очікуванні того, що Центробанк Росії підніме ключову ставку.

16 грудня влада Євросоюзу ввела 15-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження, серед іншого, потрапили судноплавні компанії, пов’язані з тіньовим флотом Росії, а також 52 танкери з третіх країн, які перевозили російську нафту.

Того ж дня видання РБК повідомило, що більшість аналітиків великих російських банків та інвестиційних компаній вважають, що Банк Росії на засіданні 20 грудня ухвалить рішення про підвищення ключової ставки до 23%.