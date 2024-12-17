Суспільство

У застосунку “Армія+” стартувало нове опитування щодо військової форми
17 Грудня 2024 19:50
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армія, міноборони
Ілюстративне фото / АрміяInform

У застосунку Міноборони “Армія+” стартувало нове опитування щодо зручності жіночої та чоловічої військової форми.

У ньому представлено 15 питань, які стосуються якості, комфорту та відповідності одягу потребам військовослужбовців, повідомило Міністерство оборони України.

Захисників і захисниць закликали поділитися зауваженнями та пропозиціями, якщо форма викликає дискомфорт або створює труднощі під час служби. Військові можуть запропонувати свої ідеї для покращенн зносостійкості та функціональності одягу.

Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації, наголосила, що кожне опитування у “Армія+” призводить до реальних змін: “Пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення”.


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