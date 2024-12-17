В Україну повертається плюсова температура

У середу, 18 грудня, в більшості регіонів України температура коливатиметься в межах 0…+10 °C, а похолодання прогнозується після 20 грудня.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині буде +2…+6 °C, на Полтавщині очікується 0…+3 °C. У західних і південних областях повітря прогріється до +5…+10 °C.

У Києві в середу буде без опадів, північно-західний вітер ще поривчастий, некомфортний. Трохи знизиться температура повітря, вночі 0+2, вдень у столиці +2+4 градуси.

“19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається”, – додала Діденко.