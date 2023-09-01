Прозорий обмін валют за кордоном через ZEN.COM

ZEN.COM – це зручний мобільний застосунок, в якому можна вигідно обмінювати валюту. Розповідаємо, як на смартфоні можна швидко здійснювати валютно-обмінні операції за низьким курсом та без прихованих комісій.

Чому вигідно обмінювати валюту в ZEN.COM

Обмінюючи валюту в застосунку ZEN.COM, ви отримуєте безліч переваг. Найголовніші з них:

найнижчий курс на ринку;

відсутність комісій в деяких тарифних планах обслуговування (детальний прайс вказано на сайті zen.com).

Для обміну валют та розрахунків онлайн у вас буде віртуальна картка. Віртуальну картку ви також можете додавати до таких віртуальних гаманців:

Apple Pay;

Google Pay;

Xiaomi Pay;

Garmin Pay.

А якщо необхідно зняти кошти з банкомату чи розрахуватися офлайн, ви можете замовити фізичну банківську картку. Оскільки всі операції здійснюються з єдиного рахунку, у вас ніколи не виникне плутанини з персональними даними.

У подорожі Європою чи світом, вам не знадобляться безліч карток у різних валютах, адже ваш рахунок мультивалютний та дає доступ до 29+ валют. Якщо ж вам потрібна валюта, якої немає в переліку ZEN.COM, кошти будуть конвертовані за міжбанківським курсом в євро.

Всі валютно-обмінні операціі ZEN.COM проводить миттєво – і обмін, і зарахування коштів здійснюються блискавично. Це пришвидшує ваші фінансові можливості, адже оплачувати за послуги, займатися шопінгом чи знімати готівку можна зразу після завершення конвертації.

Андрій, клієнт ZEN.COM:

“Працюю в IT-сфері, часто маю закордонні відрядження – офлайн зустрічі з партнерами, участь в конференціях. Тому постійно виникає потреба в обміні валют. Часу піти в пункт обміну немає, тому всі операції роблю в смартфоні. Але дуже часто курси конвертації, які пропонують банки, зовсім невигідні. А до того ж є високі комісії! Інколи на комісії витрачаю 100-200 євро щомісяця! Якби в липні я не зареєструвався в застосунку ZEN.COM, то напевне й досі переплачував би за обмін.”

Ольга Акопян, керівник з розвитку бізнесу в Україні компанії ZEN.COM:

“Так, справді, деякі фінансові установи заробляють на завищених курсах обміну валют і додатково також беруть комісію за кожну операцію. Ми в ZEN.COM встановлюємо для клієнтів найбільш вигідний курс і не беремо комісію за операції в тарифному плані Platinum. Для решти тарифних планів комісія на операції мінімальна (0,2% на тарифі Gold та 0,5% на тарифі Free – це необхідно, щоб ZEN.COM міг продовжувати покращувати якість послуг для своїх клієнтів.”

Як відбувається обмін валют в ZEN.COM

Щоб максимально зручно та прозоро обмінювати валюти завантажуйте на свій гаджет застосунок ZEN.COM та проходьте просту реєстрацію. Після реєстрації ви стаєте власником унікального мультивалютного рахунку. Він призначений зразу для 29+ валют! Немає значення, якою валютою ви користуєтесь – євро, польські злоті, фунти стерлінгів чи долари США – єдиний рахунок для всіх валют.

Гроші з рахунку можна конвертувати в будь-яку світову валюту. При цьому курс завжди буде нижчим, ніж в банках чи пунктах обміну валюти. На деяких тарифних планах обслуговування рахунку не буде жодної додаткової комісії за послуги конвертації.

Це означає, що ви может спокійно розраховуватися в магазинах будь-якої країни світу та не хвилюватися щодо прихованої комісії.

У ZEN.COM обмін валют абсолютно зрозумілий – ви бачите в застосунку курс та конвертуєте відповідно до нього.

Як обміняти валюту в застосунку ZEN.COM

Для того, щоб вигідно та швидко обмінювати валюту, вам потрібно зареєструватися в застосунку ZEN.COM та вибрати оптимальний для себе тарифний план обслуговування. Тарифних планів декілька, вони відрізняються між собою різною ємністю послуг та, відповідно, вартістю обслуговування.

Вам буде корисно дізнатися, на які нюанси варто звернути увагу при виборі пакету. Ми радимо звернути увагу на:

потрібну кількість віртуальних та фізичних карток;

орієнтовну суму, яку хочете знімати готівкою.

В ZEN.COM є повністю безкоштовний тарифний план, а тарифні плани із більшими можливостями рахунку можна протягом 7 днів протестувати безоплатно. Це дуже зручно, адже вам буде простіше обрати максимально вигідний варіант – ви уникните зайвих переплат.

Дізнатися, як покроково обмінювати валюту за найнижчим ринковим курсом можна після реєстрації в мобільному застосунку ZEN.COM. Більше інформації – на сайті zen.com.