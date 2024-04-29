Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом зафіксовано 93 бойових зіткнення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.