Політика

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення

29 Квітня 2024 19:44
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генштаб
Вогонь ведуть танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха / Фото 53 ОМБр

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 93 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.


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