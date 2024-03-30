Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Загалом зафіксовано 79 бойових зіткнень.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.