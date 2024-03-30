Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Загалом зафіксовано 79 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.