Протягом доби зафіксовано 74 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 74 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об’єкту противника.