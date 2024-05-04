Протягом доби зафіксовано 74 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом зафіксовано 74 бойових зіткнення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об’єкту противника.