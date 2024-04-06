Політика

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень

6 Квітня 2024 20:14
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.


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