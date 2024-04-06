Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом зафіксовано 50 бойових зіткнень.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.