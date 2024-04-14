Політика

Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення – Генштаб

14 Квітня 2024 19:58
генштаб
Тренування бійців мотопіхотного батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади / Фото 128 ОГШБр

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 42 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
  • На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.


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