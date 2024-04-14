Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом зафіксовано 42 бойових зіткнення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.