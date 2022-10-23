Протягом доби ворог обстріляв Вовчанськ, Чугуївський і Куп’янський райони

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області.

22 жовтня військові рф здійснили масований артилерійський обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об’єкти. Виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає, повідомляє Харківська ОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.

Внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Всі вони спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення українські бійці продовжують нищити російських окупантів.