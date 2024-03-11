Протягом доби на фронті відбулось понад пів сотні бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 11 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 6 ракетних і 87 авіаційних ударів, а також 32 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Прогрес Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Костобобрів, Гута-Студенецька Чернігівської області, Катеринівка, Миропілля, Середина-Буда Сумської області, Уди, Стрілеча, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Кривошиївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Ямполівка та Федорівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни¸ Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новомихайлівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ 5 разів атакувала позиції ЗСУ в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння, техніки й пункту управління армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, зенітному ракетному комплексу “Бук-М1” та радіолокаційному комплексу 1Л219 “Зоопарк” росіян.