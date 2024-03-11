Суспільство

Протягом доби на фронті відбулось понад пів сотні бойових зіткнень — Генштаб

11 Березня 2024 20:06
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війна
Ілюстративне фото / Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 11 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 6 ракетних і 87 авіаційних ударів, а також 32 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Прогрес Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Костобобрів, Гута-Студенецька Чернігівської області, Катеринівка, Миропілля, Середина-Буда Сумської області, Уди, Стрілеча, Стариця Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Кривошиївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Ямполівка та Федорівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни¸ Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новомихайлівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
  • На Оріхівському напрямку армія РФ 5 разів атакувала позиції ЗСУ в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння, техніки й пункту управління армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, зенітному ракетному комплексу “Бук-М1” та радіолокаційному комплексу 1Л219 “Зоопарк” росіян.


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