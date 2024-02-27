Протягом доби на фронті відбулось 86 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 27 лютого.

Протягом доби росіяни здійснили 4 ракетних і 52 авіаційних удари, а також 94 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка Сумської області та Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області, Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Стара Гута Сумської області, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак у районах населених пунктів Синьківка та Табаївка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак у районі населеного пункту Терни Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Виїмка та Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 6 атак у районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Богданівка та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону. Також відбито ще 4 атаки армії РФ у районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили 6 атак у районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити підрозділи Сил оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби окупанти здійснили одну спробу штурму позицій ЗСУ. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Молодіжне Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Тягинка, Токарівка, Кринки, Іванівка, Львове, Понятівка Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу росіян. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції окупантів.