Спорт

Прощання з Пеле пройде на стадіоні “Сантос” у Сан-Паулу

2 Січня 2023 13:23
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пеле

Труну з тілом Пеле доставили на стадіон “Сантос” у штаті Сан-Паулу, де пройде церемонія прощання з легендарним бразильським футболістом, передає бразильський портал G1.

До входу на стадіон уже зібралася черга охочих попрощатися з покійним футболістом, поступово вона зростає. Багато людей йдуть із дітьми, одягнені у кольори бразильської збірної, і не приховують емоцій. Вхід на стадіон відкриється о 10:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Для проведення цивільної панахиди правоохоронці розробили спеціальну схему безпеки, катафалк із тілом футболіста з лікарні на стадіон супроводжували команди, які складалися з представників екстрених служб (пожежні) та військової поліції. У районі стадіону також посилено заходи безпеки.

Пеле помер 29 грудня 2022 року на 82-му році життя після тривалої хвороби. В останні роки він проходив курс лікування від раку. Близько місяця тому його госпіталізували через ускладнення. Родичі неодноразово давали зрозуміти, що стан Пеле погіршувався.

Пеле – єдиний футболіст, який зумів тричі стати чемпіоном світу як гравець: у 1958, 1962 та 1970 роках.


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